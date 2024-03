Motocyklista nie żyje, prowadząca pijana. Jest akt oskarżenia

- Śledztwo zostało zakończone skierowaniem do sądu w dniu 05.03.2024 roku aktu oskarżenia o czyn z art. 177 par. 2 w związku z art. 178a par. 1 w związku z art. 11 par. 2 kodeksu karnego - powiedział nam Norbert Woliński, rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.

Zmarł na miejscu

Do zdarzenia doszło 3 maja w miejscowości Skrzeszew pod Legionowem, na ulicy Nasielskiej. Jak informowała wówczas legionowska policja, kierująca bmw, podczas manewru skręcania w lewo, nie ustąpiła pierwszeństwa motocykliście, który jechał prosto. Doszło do zderzenia. Mężczyzna spadł z jednośladu i uderzył jeszcze w opla, który jechał za bmw. Odniósł poważne obrażenia. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, jednak mężczyzny nie udało się uratować.

"Pan lat 47 na motocyklu... niestety jego podróż już na zawsze została przerwana przez (...) pijaną osobę. Jaka kara może sprawić, że nikt lub prawie nikt nie wsiądzie po alkoholu za kółko? Kwalifikacja jazdy pod wpływem jako usiłowanie morderstwa? (...) Myślę, że potrzebny jest większy społeczny ostracyzm wobec takich osób... Pani Kozidrak dalej koncertuje..." - napisał na Facebooku, nawiązując do wyroku na Beatę Kozidrak.

Konfiskata auta - nowe przepisy

W czwartek weszły w życie przepisy umożliwiające konfiskatę aut m.in. nietrzeźwym kierowcom. Zgodnie z nimi samochód straci każdy nietrzeźwy kierowca, który będzie miał co najmniej 1,5 promila alkoholu we krwi, niezależnie od tego, czy spowodował wypadek drogowy. Przepadek auta ma być stosowany także wtedy, gdy kierowca spowodowuje wypadek przy zawartości powyżej promila alkoholu we krwi lub w sytuacji recydywy.