Pożar w domu opieki społecznej. Nie żyją dwie osoby

Do tragicznego w skutkach pożaru doszło w miejscowości Siennica w powiecie nowodworskim. W wyniku pożaru budynku domu opieki społecznej zginęły dwie osoby. Kolejne cztery zostały ranne.

Jak poinformowano na Twitterze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim, pożar wybuchł przed godziną czwartą rano. "Siennica, od godziny 3.53 działania związane z pożarem w Domu Opieki Społecznej w m. Siennica. Ewakuowano 74 osoby. 4 osoby poszkodowane, 2 śmiertelne. Na miejscu 11 zastępów. Działania nadal trwają" - przekazali strażacy we wpisie.

Jak przekazał nam Karol Kierzkowski, oficer prasowy mazowieckiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, pożar objął jedno z pomieszczeń w domu opieki społecznej. - To był pokój dwuosobowy. Obie osoby zamieszkujące ten pokój zginęły w pożarze. Cztery osoby podtruły się dymem. Zostały zabrane do szpitala. Pożar nie rozwinął się na pozostałe części budynku. Spłonęło tylko to jedno pomieszczenie - poinformował Kierzkowski.