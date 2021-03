Ponad dwa tysiące podróbek. Przygotowywali ubrania do wysyłki

Funkcjonariusze Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego i siedleckiej policji weszli do lokalu, w którym prowadzono sklep internetowego. Znaleźli ponad dwa tysiące podrobionych ubrań.

Informację przekazała w środę rzeczniczka Krajowej Administracji Skarbowej Justyna Pasieczyńska. - Mundurowi skontrolowali jeden z lokali usługowych na terenie Siedlec. Pełnił on funkcję sklepu internetowego. Sprzedawana odzież wisiała na wieszakach, leżała na podłodze lub była już zapakowana - poinformowała rzeczniczka.

I dodała: - Funkcjonariusze zastali na miejscu pracowników, którzy przygotowywali do wysyłki ubrania nielegalnie opatrzone znakami towarowymi znanych firm. Właścicielka sklepu przyznała się do postawionego jej zarzutu wprowadzania do obrotu towarów z podrobionymi znakami towarowymi.