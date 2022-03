Policjantka z oblężonego Charkowa trafiła do Siedlec. Uciekła z bliskimi i dwoma policyjnymi psami

O historii ukraińskiej policjantki poinformowała Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu. W piątek dwie funkcjonariuszki siedleckiej policji odwiedziły ją, by przekazać karmę dla psów i dowiedzieć się więcej o losach kobiety. Ma 35 lat i od sześciu lat pełni służbę w Narodowej Policji Ukraińskiej w Charkowie. Na co dzień pracowała w wydziale patrolowym.

- Trzy lata temu, kiedy leżałam chora w łóżku otrzymałam zapytanie od przełożonych o tym, kto chce zostać przewodnikiem psa. Zgłosiłam się od razu, bez zastanowienia. Tak zaczęła się moja współpraca z psem o imieniu Dar, czteroletnim owczarkiem belgijskim, przeszkolonym funkcjonariuszem policji do wyszukiwania narkotyków. Kocham zwierzęta i opiekuję się również policyjnym psim emerytem, dziewięcioletnim Zeusem, którego przygarnęłam kiedy okazało się, że zachorował na serce, tym samym ratując go od uśpienia - opowiedziała siedleckim funkcjonariuszkom policjantka z Ukrainy.

Policjantka przez trzy doby jechała Charkowa do Siedlec

35-latka opuściła Charków z dziewięcioletnim synem, 84-letnią matką, siostrą i zwierzętami. Zabrała dwa owczarki i aż sześć kotów - cztery z nich należały do niej, a dwa kolejne do jej koleżanki. Zwierzęta pouciekały, przestraszone wystrzałami, mimo to policjantce udało się złapać koty na ulicy i przetransportować je do Polski.