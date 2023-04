Ksiądz skazany za gwałt. Prokuratura: przemocą doprowadził parafiankę do obcowania płciowego

Prokuraturę zawiadomił pełnomocnik biskupa

Przypomnijmy: do czynów, o jakie oskarżony został ksiądz Sebastian M., miało dochodzić od października 2017 roku do lutego 2018 roku. Duchowny został oskarżony o to, że przemocą - polegającą na szarpaniu, przytrzymywaniu, blokowaniu drzwi pojazdu oraz groźbą rozgłoszenia informacji uwłaczających czci pokrzywdzonej - kilkukrotnie doprowadził młodą kobietę do obcowania płciowego oraz do poddania się innym czynnościom seksualnym.