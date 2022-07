Bójka na stadionie, policjanci użyli gazu i pałek. Zarzuty dla 15 pseudokibiców Polonii Warszawa

czytaj dalej

Coraz niższy poziom wody w Wiśle. We wtorek rano na wysokości Bulwarów Wiślanych spadł do 30 centymetrów. Stan rzeki jest problemem dla budowniczych nowego mostu pieszo-rowerowego. Barki i pchacze mają utrudnione poruszanie, ich operatorzy muszą uważać, by nie zahaczyć o dno.