Bójka przed galerią handlową w Siedlcach. Dwie osoby zostały ranione nożem

Prokuratura nie zgadza się z wyrokiem w sprawie zabójstwa 16-letniej Kornelii. Śledczy skierowali do sądu apelację i domagają się, by jej kolega Patryk B. został skazany na dożywocie. Nastolatka myślała, że jedzie świętować urodziny koleżanki ze szkoły. Została brutalnie zamordowana, a jej ciało wrzucone do przygotowanego wcześniej dołu i zakopane.