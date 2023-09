4-letni Leon umierał tydzień. Prokurator: opiekunowie nie pomogli mu, kiedy wpadł do wrzątku, ciało zakopali

Koniec śledztwa w sprawie zabójstwa 4-letniego Leona. Prokuratura sporządziła już akt oskarżenia. Chłopiec w sierpniu 2022 wpadł do wrzątku, jego mama oraz jej partner nie wezwali do rannego dziecka pogotowia, a gdy po kilku dniach Leon zmarł, zakopali dziecko w lesie.

- Matka dziecka i jej partner zostali oskarżeni o to, że w okresie od bliżej nieustalonej daty, w drugiej połowie sierpnia 2022 roku do dnia 21 sierpnia 2022 roku jako osoby sprawujące bezpośrednią i dobrowolną opiekę nad 4-letnim Leonem, działając wspólnie i w porozumieniu, ze szczególnym okrucieństwem, w zamiarze pozbawienia go życia, po tym, gdy uległ on rozległemu poparzeniu w miejscu zamieszkania, wbrew prawnemu, szczególnemu obowiązkowi wezwania pomocy medycznej, przewidując i godząc się na śmierć chłopca, przez okres kilku dni zaniechali wezwania pomocy, na skutek czego w dniu 21 sierpnia 2022 roku dziecko zmarło - poinformowała w piątek prokurator Krystyna Gołąbek.