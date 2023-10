Z Rady Warszawy do Sejmu. Komu się udało?

czytaj dalej

"Jako rzeczniczka Partii Razem zamiata w telewizyjnych debatach ponurymi typami z PiS-u i Konfederacji, co zawsze jest przyjemnie pooglądać. W wyborach startuje z listą czterech najpilniejszych i kluczowych spraw, które także mi są bliskie" - tak do głosowania na Dorotę Olko zachęcał przed wyborami pisarz Filip Springer. Ostatecznie startująca z czwartego miejsca na liście przedstawicielka Lewicy trafiła do Sejmu.