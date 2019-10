Wiedzieli, że jedyny most zostanie zamknięty, ale nie wiedzieli kiedy. Drogowcy podali datę

Most w Wierzbicy na Narwi zostanie zamknięty na początku listopada - poinformowali drogowcy. Mieszkańcy Serocka od miesięcy czekali na tę informację, bo remont jedynej w okolicy przeprawy to dla nich spore niedogodności. Problemem będzie teraz dotarcie do szkoły, pracy czy lekarza. Utrudnienia potrwają około 21 dni.

O zamknięciu mostu między Wierzbicą a Łachą pisaliśmy na tvnwarszawa.pl w czwartek. Latem Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg i wybrała wykonawcę remontu. Nieco później mieszkańcy okolicznych miejscowości dowiedzieli się, że prace będą wiązały się z całkowitym zamknięciem mostu dla ruchu kołowego. Od tego czasu czekali na oficjalną informację, kiedy zaczną się utrudnienia. A tych będzie całkiem sporo, bo najbliższa przeprawa przez Narew znajduje się w oddalonym o ponad 20 kilometrów na północ Pułtusku. Problem będą mieli mieszkańcy dojeżdżający do pracy, szkół, lekarza, sklepu czy urzędu. Osoby mieszkające po wschodniej stronie Narwi, które podróżują do Warszawy, będą z kolei musiały wybrać trasę przez Wyszków, a to również blisko 30 dodatkowych kilometrów w jedną stronę.

W pierwszych komunikatach urzędu miejskiego w Serocku zapowiadano, że most zostanie zamknięty w połowie października. Termin minął, a prace nie ruszyły

Trzy tygodnie objazdów

W końcu mieszkańcy doczekali się stanowiska drogowców. "W styczniu i kwietniu bieżącego roku wykonane zostały ekspertyzy mostu. Wnioski i zalecenia wskazują na konieczność wykonania remontu spowodowane między innymi degradacją podparcia przęsła środkowego obiektu nad rzeką. Stan techniczny części obiektu jest przed awaryjny" - wyjaśniła GDDKiA w oficjalnym komunikacie na ich stronie.

Drogowcy opublikowali planowany harmonogram prac: 21 - 23.10.2019 r. wprowadzenie tymczasowego oznakowania z propozycją objazdu wyłączonego z ruch mostu 4 – 25.11.2019 r. wyłączenie mostu dla ruchu kołowego 26.11 – 06.12. 2019 r. wprowadzenie ruchu wahadłowego 20- 23.12.2019 r. zakończenie wszystkich prac

GDDKiA podała również, jak będą wyglądały objazdy na czas zamknięcia mostu dla samochodów: - dla samochodów osobowych: z DK62 - drogą powiatową przez: Wielęcin – Zatory – Gładczyn Szlachecki – DW 618 – do Pułtuska i dalej DK61 do Serocka - dla samochodów ciężarowych: DK62 w kierunku Wyszkowa, dalej DW 618 do Pułtuska i dalej DK61 do Serocka.

Objazd przez Pułtusk Google, tvnwarszawa.pl

Objazd przez Wyszków Google, tvnwarszawa.pl

Przez most tylko na piechotę

Jak zaznaczyli też drogowcy, podczas prowadzenia prac na moście zostanie utrzymany ruch pieszy za wyjątkiem momentu podnoszenia przęsła (okres nocny lub weekend).

"W porozumieniu z gminą Serock zorganizowana została komunikacja wspomagająca: po obu stronach zamkniętego obiektu będą zlokalizowane przystanki oraz miejsca parkingowe. Zapewniona zostanie normalna praca służb dbających o porządek i bezpieczeństwo" - czytamy w komunikacie.

Drogowcy wytłumaczyli również, że opóźnienie remontu wiązałoby się z pogłębianiem uszkodzeń elementów konstrukcyjnych obiektu, co mogłoby spowodować zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników ruchu.

Most w Serocku Urząd Miasta i Gminy w Serocku.

Most w Serocku Most w Serocku | Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl Most w Serocku | Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl Most w Serocku | Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl Most w Serocku | Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl Most w Serocku | Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl Most w Serocku | Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl Most w Serocku | Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl Most w Serocku | Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl Most w Serocku | Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl Most w Serocku | Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl Most w Serocku | Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl Most w Serocku | Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl Most w Serocku | Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl Most w Serocku | Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl Most w Serocku | Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl Most w Serocku | Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl Most w Serocku | Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl Most w Serocku | Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl Most w Serocku | Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl Most w Serocku | Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl Most w Serocku | Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl