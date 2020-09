Ścieki płyną do Wisły. Naprawa pompy ma się zakończyć "w drugiej połowie tygodnia"

Przedłuża się naprawa uszkodzonej pompy tłoczącej ścieki do tymczasowego rurociągu ustawionego na moście pontonowym. Trwają prace nad instalacją dwóch urządzeń zapasowych. - Pracujemy bez przerwy i do skutku - zapewnił rzecznik stołecznych wodociągowców.

We wtorkowym komunikacie MPWiK poinformowało, że wciąż pracuje nad usunięciem awarii jednej z dwóch pomp tłoczących ścieki tymczasowym układem przesyłowym z lewobrzeżnej części Warszawy do oczyszczalni Czajka.

Jak przekazał rzecznik miejskiej spółki Marek Smółka, wodociągowcy liczyli się z tym, że może dojść do awarii. - Byliśmy przygotowani na taką ewentualność i mieliśmy zabezpieczone urządzenia zapasowe. Jednocześnie, równolegle z naprawą, prowadzimy prace montażowe dwóch pomp zapasowych o mocy po 250 kW każda. Będą one tłoczyły ścieki do zakładu Czajka do momentu przywrócenia pełnej funkcjonalności układu przesyłowego. Pracujemy bez przerwy i do skutku - podkreślił.