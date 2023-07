Samolot uderzył w hangar, zginęło pięć osób. To najtragiczniejsza katastrofa na Mazowszu od 1987 roku

Pod Nowym Dworem Mazowieckim rozbił się mały samolot pasażerski. Uderzył w hangar, zginęło pięć osób. To w okolicach Warszawy najtragiczniejsza katastrofa lotnicza od 1987 roku, kiedy to w Lesie Kabackim zginęło 172 pasażerów i 11 członków załogi samolotu LOT. Siedem lat wcześniej zginęło 87 osób.

W poniedziałek, późnym wieczorem samolot Cessna 208 spadł na lądowisku w Chrcynnie pod Nowym Dworem Mazowieckim. - To maszyna używana między innymi do skoków spadochronowych - relacjonował będący na miejscu w poniedziałek wieczorem Artur Węgrzynowicz z tvnwarszawa.pl .

Katastrofa samolotu pasażerskiego w Lesie Kabackim

Radziecki samolot pasażerski "Tadeusz Kościuszko", lecący z Warszawy do Nowego Jorku rozbił się w Lesie Kabackim niespełna godzinę po starcie. Do katastrofy doszło 9 maja 1987 roku. Maszyna należała do Polskich Linii Lotniczych LOT. Wystartowała z Okęcia o godzinie 10.18 rano. O godzinie 10.40 nastąpiła awaria jednego z czterech silników. Na pokładzie samolotu, który znajdował się wtedy nad Grudziądzem, wybuchł pożar. Aby uniknąć lądowania w mieście, co mogłoby spowodować znaczną liczbę ofiar, piloci postanowili zawrócić. Rozważano awaryjne lądowanie na lotnisku w Modlinie, ostatecznie zdecydowano się na Okęcie.