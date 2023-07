Sam zrobił prawo jazdy w komputerze i je wydrukował. Taki dokument pokazał podczas kontroli

Program graficzny oraz 40 złotych na skorzystanie z usług firmy zajmującej się wydrukiem i laminacją dokumentów. Tyle wystarczyło 33-latkowi, pracującemu jako dostawca jedzenia zamawianego w aplikacji, do "stworzenia" prawa jazdy.

Stracił dokument, zrobił sobie nowy

"W rozmowie z funkcjonariuszami przyznał, że prawo jazdy, które okazał do kontroli wykonał samodzielnie przy użyciu programu graficznego oraz korzystając z usług firmy, zajmującej się wydrukiem i laminacją dokumentów, płacąc 40 złotych. Tłumaczył, że zmusiły go do tego okoliczności, ponieważ kilka tygodni wcześniej jego oryginalne gruzińskie prawo jazdy zostało mu skradzione, a że był zatrudniony w charakterze kierowcy, dlatego zdecydował się na podrobienie dokumentu" - podaje w komunikacie Straż Graniczna.