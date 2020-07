"Sam plac... placem właściwie nigdy nie był. Teraz będzie". Jest przetarg

Jest przetarg na przebudowę "placu Pięciu Rogów". Ratusz obiecuje, że teren wróci do pieszych.

"Miejsce znane pod potoczną nazwą "plac Pięciu Rogów" to miszmasz wszystkiego z czego przez dekady składała się Warszawa. Tu budowano reprezentacyjne budynki, tu można było wypić kawę i trafić na strzelaninę. Tędy jeździły omnibusy, trolejbusy, autobusy. Sam plac… placem właściwie nigdy nie był. Teraz będzie. Do połowy przyszłego roku zyska kolejną na przestrzeni lat odsłonę. Stanie się wizytówką stolicy. Właśnie rozpisaliśmy przetarg na jego przebudowę" – poinformowali w czwartek drogowcy.

Oferty w przetargu można składać do 24 lipca. - Jeżeli uda się go rozstrzygnąć, prace powinny zakończyć się w połowie przyszłego roku – twierdzi z kolei Karolina Gałecka rzeczniczka ratusza.

Co się zmieni?

Projekt został przygotowany przez firmę WXCA Sp. z o.o. i architekta Michała Kempińskiego. - Punktem wyjścia było tutaj uporządkowanie przestrzenne placu. Będzie on jedną przestrzenią, bez wydzielonych chodników i jezdni. Przejazd przez plac zostanie zachowany tylko dla autobusów i rowerów w ciągu Kruczej i Szpitalnej, nadrzędną rolę otrzyma tu ruch pieszy – zapewnia Karolina Gałecka, rzeczniczka stołecznego ratusza.

Posadzka placu zostanie wykonana z dużych płyt betonowych. - Ważnym elementem koncepcji jest wprowadzenie zieleni – drzew liściastych o ukształtowanej wysokości i koronie, a także fontanny. Uwzględniono również małą architekturę z licznym siedziskami. Plac stanie się dzięki temu przestrzenią bardziej zieloną, przyjazną i zachęcającą do spędzania tu czasu. Na placu i jego okolicach pojawią się latarnie stylizowane na historyczne "pastorały" – dodaje Karolina Gałecka.

Jak informuje ratusz, zakres inwestycji znacznie wykracza poza sam plac. Przebudowę przejdzie również ulica Szpitalna (do Górskiego) i Krucza (do Jerozolimskich), gdzie zostaną wyremontowane nawierzchnia i chodniki. Przebudowa czeka również placyk na osi Kruczej w pobliżu skrzyżowania z Widok. - Zamiast chaotycznego parkingu dla kilkunastu aut znajdą się tu drzewa i ławki – mówi rzeczniczka.

Projekt wiąże się też ze zmianami w organizacji ruchu wokół placu. Ruch autobusów zostanie skierowany na Szpitalną, zaś Zgoda zostanie wyłączona z ruchu (poza dojazdem do posesji i Chmielnej). Sam plac i prowadzące do niego dojazdy zostaną oznakowane jako "strefa zamieszkania", co oznacza pierwszeństwo pieszych. U zbiegu Kruczej i Widok powstaną dodatkowe przejścia dla pieszych.