Sąd złagodził wyrok dla sprawcy wypadku na Sokratesa, bo "pieszy powinien uwzględnić prędkość" aut na ulicy

Sąd orzekł, że kierując bmw, oskarżony nie zastosował się do znaku drogowego, poruszając się z prędkością około 126,5 kilometra na godzinę i przekraczając o około 76,6 kilometra na godzinę dopuszczalną w tym miejscu prędkość. Z kolei pokrzywdzony Adam G., nie zachowując w pełni szczególnej ostrożności przy przechodzeniu przez jezdnię, w niewielkim stopniu przyczynił się do zaistnienia wypadku.

Sąd: pieszy powinien zareagować szybciej

W jaki sposób? Sędziowie Sądu Apelacyjnego w Warszawie w składzie: Sławomir Machnio (przewodniczący), Przemysław Filipkowski oraz Piotr Bojarczuk tłumaczą to w pisemnym uzasadnieniu do wyroku, do którego dotarł portal brd24.pl. "Zachowanie szczególnej ostrożności na przejściu dla pieszych oznacza przede wszystkim konieczność obserwowania przez pieszego odcinka drogi, przez który przechodzi" - napisał sąd w uzasadnieniu do wyroku, cytowanym przez portal brd24.pl. Skład orzekający ocenił, że Adam G. powinien "zwiększyć uwagę i dostosować swoje zachowanie do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie. Przed wejściem na jezdnię powinien on dokonać oceny sytuacji, pamiętając jednocześnie o obowiązkach wynikających z art. 14 p.r.d. (Prawo o ruchu drogowym - red.). Pieszy powinien także uwzględnić prędkość, z jaką poruszają się pojazdy znajdujące się na drodze" - czytamy w uzasadnieniu.