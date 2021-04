Drugie podejście do S7 między Lesznowolą i Tarczynem. Drogowcy wybrali wykonawcę

Zerwano umowę z poprzednim wykonawcą

Postępy na budowie południowej wylotówki

Początkiem drogi będzie węzeł Warszawa Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy. To właśnie od niego zaczyna się odcinek A o długości 6,6 kilometra. Jego granicą końcową jest węzeł Lesznowola. W przypadku tego odcinka drogowcy również robili dwa podejścia do budowy. Pierwszy wykonawca również nie wywiązywał się z warunków umowy. Nowy został wybrany na początku tego roku.

Natomiast odcinek od węzła Tarczyn Północ do obwodnicy Grójca w ciągu istniejącej drogi ekspresowej S7 to zadanie C. Jego długość to 7,9 kilometrów. Prace są tu najbardziej zaawansowane - ich poziom GDDKiA ocenia na 90 procent.