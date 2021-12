Kolejny odcinek S7 dostępny dla kierowców

Kolejne kilometry S7 na Mazowszu są udostępnione kierowcom. Od środy kierowcy mogą już podróżować dwujezdniową drogą ekspresową S7 od węzła Strzegowo Północ do okolic Pawłowa przed Płońskiem - podała GDDKiA. Łącznie przed świętami zostanie udostępniony około 50-kilometrowy fragment nowej dwujezdniowej trasy.

- W ciągu dwóch dni udostępnimy do ruchu ok. 50 km dwujezdniowego ciągu głównego drogi ekspresowej S7 na odcinku Napierki - Płońsk. Od dziś kierowcy podróżują już dwujezdniową S7 od węzła Strzegowo Północ do okolic miejscowości Pawłowo przed Płońskiem. Jutro ominą Mławę i nowym przebiegiem S7 dojadą do węzła Strzegowo Północ - przekazał rzecznik olsztyńskiej GDDKiA Karol Głębocki.

Od środy kierowcy mają do dyspozycji dwie jezdnie od węzła Strzegowo Północ do okolic Pawłowa. Dalej na południe - na odcinku o długości ok. 7 km od Pawłowa do Cieciórek - korzystają z dróg zbiorczych. W tym miejscu, przy dużym natężeniu ruchu, należy się spodziewać potencjalnych utrudnień. Od tego miejsca do Płońska można dojechać nową jezdnią drogi ekspresowej.

Między Napierkami a Mławą ruch będzie odbywał się częściowo po jednej, częściowo po dwóch jezdniach. Dalej do Strzegowa kierowcy dojadą dwujezdniową drogą ekspresową.

- W rezultacie kierowcy będą mieć do dyspozycji około 50 km nowej drogi w układzie dwujezdniowym, 14 km z ruchem po jednej jezdni oraz ok. 7 km drogami zbiorczymi - wyjaśnił Głębocki.

Ruch po udostępnionych obecnie odcinkach odbywać się będzie według tymczasowej organizacji. Obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 80 km/h na odcinkach dwujezdniowych oraz 60 km/h na jednojezdniowych.

Udostępnienie kierowcom przed świętami dwujezdniowych fragmentów "siódemki" ma ułatwić podróż między Trójmiastem a Warszawą. Nie oznacza jednak zakończenia wszystkich prac. Terminy oddania drogi do użytku w pełnym zakresie przewidziane są na drugi kwartał 2022 roku.

"Projektuj i buduj"

Inwestycja realizowana w systemie "Projektuj i buduj", obejmująca budowę 71 kilometrów drogi ekspresowej S7, jest podzielona na cztery odcinki realizacyjne:

- Napierki - Mława (ok. 14 km),

- Mława - Strzegowo (ok. 21,5 km),

- Strzegowo - Pieńki (ok. 22 km),

- oraz Pieńki - Płońsk (ok. 13,7 km).

Zadaniem wyłonionych w przetargu wykonawców było, przed przystąpieniem do prac budowlanych, wykonanie projektów budowlanych i złożenie wniosków o decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla całego zadania. Prace budowlane od Mławy do Płońska rozpoczęły się jesienią 2019 r., natomiast od Napierek do Mławy wiosną 2020 r.

Inwestycja obejmuje budowę drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym wraz z budową dróg serwisowych, remontem wybranych dróg lokalnych, budową obiektów inżynierskich oraz urządzeń ochrony środowiska. Nawierzchnia drogi zostanie wykonana z betonu cementowego i dostosowana do ciężkiego ruchu z obciążeniami nawierzchni 11,5 tony na oś.

10 węzłów

W ramach inwestycji powstaje m.in. 70 obiektów inżynierskich oraz 10 węzłów: Mława Północ, Mława Wschód, Mława Południe, Żurominek, Strzegowo Północ, Strzegowo Południe, Glinojeck, Pieńki Rzewińskie oraz Dłużniewo. Powstają też cztery Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP): Pepłowo I, Pepłowo II, Ćwiklinek i Dłużniewo.

Łączny koszt inwestycji wynosi 1,6 mld zł. Wykonawcą trzech odcinków: Strzegowo - Pieńki, Pieńki - Płońsk i Napierki - Mława jest konsorcjum firm STRABAG i STRABAG Infrastruktura Południe. Wykonawcą odcinka Mława - Strzegowo jest konsorcjum firm PORR oraz PORR Bau.

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej łącznie wynosi ponad 1 mld zł.

Autor:kz/gp

Źródło: PAP/tvnwarszawa.pl