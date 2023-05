Przebudowa S7 pod Warszawą. Drogowcy otworzyli oferty

9 kilometrów ekspresówki i trzy węzły

- Po przeprowadzeniu analizy ofert i wskazaniu najkorzystniejszej z nich, w przypadku braku odwołań, podpisanie umowy będzie możliwe w lipcu 2023 roku. Zwycięska firma będzie miała na realizację zadania 36 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (od 16 grudnia do 15 marca). Przy sprawnym przebiegu procesu projektowania (uzyskiwania niezbędnych uzgodnień i decyzji) jak i realizacji kierowcy z nowej trasy będą mogli skorzystać wiosną 2027 roku - poinformowała rzeczniczka warszawskiego oddziału GDDKiA Małgorzata Tarnowska.

Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowa ok. 9 km drogi ekspresowej S7. W miejscu obecnej dwujezdniowej i dwupasowej DK7 powstanie dwujezdniowa ekspresówka z trzema pasami ruchu. Wybudowane zostaną trzy węzły: Czosnów, Palmiry i Sadowa. Ponadto powstaną drogi równoległe do obsługi ruchu lokalnego, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Na jakim etapie są brakujące odcinki?

W tej chwili, kierowcy mają już do dyspozycji 275 kilometrów drogi ekspresowej od węzła Gdańsk Południe do Płońska. Z dalszych 57 kilometrów trasy do Warszawy w realizacji jest odcinek Płońsk - Czosnów. Z tego 35-kiolometrówego fragmentu kierowcy będą mogli korzystać w 2025 roku