Z Warszawy do Lublina szybciej na święta. Otwierają kolejny odcinek S17 

Chodzi o 13-kilometrowy fragment od końca obwodnicy Kołbieli do początku obwodnicy Garwolina, który – jak zapowiadają drogowcy - udostępnią około południa. Kierowcy będą mieli do dyspozycji blisko 155 kilometrów dwujezdniowej trasy.

Następnie udostępniano kolejno: 30 kilometrów, czyli dwa odcinki od końca obwodnicy Garwolina do Gończyc i dalej do granicy województw mazowieckiego i lubelskiego (o łącznej długości 25,2 kilometrów) wraz z 5-kilometrowym fragmentem kolejnego odcinka do węzła Ryki Północ.