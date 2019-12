Szybciej z Warszawy do Lublina. Auta na nowym odcinku trasy S17

Dobre informacje dla kierowców podróżujących na trasie Lublin-Warszawa. Drogowcy oddali w poniedziałek do użytku 13-kilometrowy odcinek drogi S17, od końca obwodnicy Kołbieli do początku obwodnicy Garwolina.

- To już piąty odcinek ekspresówki Lublin – Warszawa udostępniony w tym roku. S17, która połączy stolicę kraju ze stolicą Lubelszczyzny drogą ekspresową, sprawi, że wschodnia część naszego kraju wrzuci kolejny bieg na drodze do rozwoju – podkreśla minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Chodzi o 13-kilometrowy fragment od końca obwodnicy Kołbieli do początku obwodnicy Garwolina. Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, otwarty odcinek dwujezdniowej drogi ekspresowej pozwoli zaoszczędzić kilka minut jazdy. Teraz kierowcy mają do dyspozycji blisko 155 kilometrów dwujezdniowej trasy.

Kolejny odcinek

Następnie udostępniano kolejno: 30 kilometrów, czyli dwa odcinki od końca obwodnicy Garwolina do Gończyc i dalej do granicy województw mazowieckiego i lubelskiego (o łącznej długości 25,2 kilometrów) wraz z 5-kilometrowym fragmentem kolejnego odcinka do węzła Ryki Północ.