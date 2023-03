Rzecznik rządu o kłopotach Instytutu Psychiatrii: minister zdrowia tę sytuację kontroluje i analizuje

O sytuację tego szpitala pytany był podczas konferencji prasowej rzecznik rządu. - Chcę uspokoić, że żadne działania w zakresie ochrony zdrowia skierowane wobec pacjentów nie są w żaden sposób zagrożone, a minister zdrowia tę sytuację w tej chwili kontroluje - odpowiedział Mueller. Jak dodał, co do sposobu zarządzania instytucją zawsze można wyciągnąć właściwe wnioski. - I pan minister teraz je analizuje - powiedział.

Dyrektorka szpitala prosiła o wsparcie instytucje rządowe

Gazeta podaje, że powodem zaciągniętej dwa tygodnie temu pożyczki w parabanku jest brak pieniędzy z poprzedniej takiej pożyczki. "Bez tych pieniędzy mogło zabraknąć na dostawy leków, jedzenie, energię czy obsługę długów. Zadłużenie wymagalne instytutu, czyli takie, które jest do natychmiastowej spłaty, wynosi ok. 20 mln zł. Całość zobowiązań to 100 mln zł, z czego 60 proc. już teraz jest w parabankach, bowiem banki odmówiły kredytowania" - podał dziennik.