Warszawa dostanie milion złotych za wysoki odsetek zaszczepionych. Ale rekord należy do innego miasta

Rząd próbował zachęcić Polaków do zaszczepienia się przeciw COVID-19 poprzez konkurs z nagrodami finansowymi dla samorządów. W ramach kampanii profrekwencyjnej wybrano Najbardziej Odporne Gminy. Nagrody przyznano w kilku kategoriach - ogólnokrajowej oraz pozostałych, uwzględniających liczbę mieszkańców: do 30 tysięcy, od 30 do 100 tysięcy i powyżej 100 tysięcy.