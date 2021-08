Nie żyje powstaniec warszawski Ryszard Fiks. To on wywiesił biało-czerwoną flagę na gmachu PAST-y

O śmierci Ryszarda Fiksa, ps. "Lwowiak" oraz "Ryś", poinformował we wtorek konsulat RP w Chicago. - Pozostało nam już niewielu takich świadków historii. Odchodzą weterani i należy im się szacunek. Było dla mnie dużym zaszczytem poznać pana Ryszarda Fiksa i usłyszeć jego opowieści z II wojny światowej, zwłaszcza, że zajmował się też bardzo aktywnie zaopatrywaniem w broń armii polskiego Podziemia. Jego odwaga budzi podziw - powiedział konsul Piotr Semeniuk.

Fiks uczestniczył w akcji zdobycia PAST-y

Tak wspominał ten moment w wywiadzie dla Archiwum Historii Mówionej, prowadzonego przez Muzeum Powstania Warszawskiego: "Ja wziąłem ten sztandar, szukałem kawałek żelaza, jakiegoś młotka, żeby go przybić, ale te okna w Paście na ulicę Zielną to wszystkie były metalowe i framugi były też marmurowo-metalowe. I jak wywiesiliśmy ten sztandar, kawałek, trudno go było przybić, ale gdzieś tam szpara była pomiędzy tymi marmurami. Ja mówię: 'Tu będziemy bili'. Przybiliśmy i ten sztandar tak został, odbyło s ię takie nieoficjalne zdobycie PAST-y".