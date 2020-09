Rury na moście pontonowym już ułożone. "Dwa brzegi Wisły są już połączone"

"Mamy to! Dwa brzegi Wisły są już połączone rurociągiem - właśnie zakończyliśmy układanie rur na moście pontonowym! Teraz czas na kolejny etap, praca wre!" - poinformował stołeczny ratusz. A MPWiK sprecyzowało, że trwa montaż pomp, którymi ścieki będą tłoczone do tymczasowego układu. Na sobotę zaplanowano łączenie rurociągu z rurami na lewym brzegu.

Przeprawa przy moście

Zaangażowano 200 żołnierzy

Żołnierze wojsk inżynieryjnych zaczęli budowę przeprawy przez Wisłę we wtorek. W akcję zaangażowanych było 200 żołnierzy. Most pontonowy połączył dwa brzegi Wisły w środę, ale saperzy pracują dalej. Muszą zabezpieczyć przeprawę. Nad jej utrzymaniem czuwa 50 saperów.

Wojsko zakłada, że most będzie można użytkować do końca listopada. Jeżeli jednak zajdzie taka potrzeba, i warunki będą sprzyjające, to saperzy mogą go utrzymać dłużej.