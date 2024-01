Rośnie odsetek warszawiaków, których nie stać na mieszkanie

Już tylko co czwarty warszawiak zgadza się ze stwierdzeniem, że może kupić w stolicy mieszkanie za rozsądną cenę. Sześć lat temu wskaźnik ten wyniósł 37 proc.

Najwyraźniejszą różnicę widać w 2020 roku. Bo w latach 2017-2019 wskaźnik osób, które wskazywały, że stać je na mieszkanie za rozsądną cenę, wynosił od 29 do 37 proc. W 2020 r. spadł do 20 proc i pozostał na podobnym poziomie. Rok temu spadł nawet do 19 proc., teraz wynosi 24 proc.

Dane pochodzą z Barometru Warszawskiego. To badanie, które służy do monitorowania opinii mieszkańców o najważniejszych obszarach życia w stolicy. Wyniki co roku pokazują, jak warszawiacy postrzegają pracę samorządu, służb i czy są zadowoleni z usług i oferty miasta. Od 2023 roku jest realizowany w czterech falach, którym przypisane są różne obszary funkcjonowania miasta.

Co ciekawe, wyniki nie są tak jednoznaczne, jeśli chodzi o koszt wynajmu. W 2017 r. aż 40 proc. ankietowanych oceniało, że stać ich na wynajęcie mieszkania za rozsądną cenę. Później wskaźnik wahał się między 26 a 42 proc., by w zeszłym roku zatrzymać się na 34.

Ceny mieszkań w stolicy rosną nieprzerwanie od lat. W 2017 r., kiedy startował Barometr, średnia cena za metr mieszkania w Warszawie wynosiła wg danych serwisów z nieruchomościami ok. 7600 tys. W 2020 r. było to już ok. 9800 za metr. Pod koniec ubiegłego roku było to już 15 tys., a wg niektórych danych nawet ponad 16 tys. zł za metr kwadratowy.

W której dzielnicy mieszkańcy są najbardziej zadowoleni z życia?

Z czwartej fali badania w 2023 roku wynika, że zdecydowana większość mieszkańców Warszawy jest zadowolona z życia w swoim mieście (85 proc.) oraz swojej dzielnicy (85 proc.). Najbardziej zadowoleni z życia w Warszawie są mieszkańcy dzielnic: Wesoła (93 proc.) i Wilanów (93 proc.). Natomiast najbardziej zadowoleni z życia w swojej dzielnicy są mieszkańcy Mokotowa (93 proc.). Najgorzej pod kątem zadowolenia z życia w Warszawie wypadają mieszkańcy Targówka (82 proc.), a mieszkańcy Pragi-Północ są najmniej zadowoleni z życia w swojej dzielnicy (84 proc.).

Większość warszawiaków pozytywnie ocenia działania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego (74 proc.) i władz miasta (67 proc.).

W tym roku widoczny jest spadek wskazań na Warszawę w przypadku możliwości wyboru miejsca zamieszkania (66 proc. w porównaniu do 89 proc. w 2021 r.), chociaż swoje warunki mieszkaniowe badani oceniają jako bardzo lub raczej dobre (91 proc.).

PKoz