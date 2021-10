Było ich czterech, mieli od 16 do 18 lat, zginęli w spalonym aucie. Prokuratura powoła biegłego z zakresu genetyki

Do tragicznego wypadku doszło w nocy z piątku na sobotę w miejscowości Romanowo w powiecie makowskim. Jak informowała Monika Winnik, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim, kierujący samochodem marki Audi nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. Zjechał do rowu i uderzył w drzewo. Pojazd zapalił się i spłonął całkowicie. Na miejscu zginęło czterech nastolatków.