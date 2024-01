W tym roku do czyichś rąk trafi dwumilionowy żonkil

Żonkil i hasło: "Łączy nas pamięć". W kwietniu jedno i drugie nie do przegapienia. Chodzi o rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Elementem obchodów jest akcja rozdawania żonkili, w tym roku do czyichś rąk trafi dwumilionowy. Wolontariusze chcący je rozdawać już mogą się zgłaszać. Szczegóły od Adrianny Otręby w programie "Polska i Świat".

To jedna z pamiątek po Marku Edelmanie, ostatnim przywódcy powstania w getcie warszawskim. Przyjaźniła się z nim rodzina Pauli Sawickiej. - Marek Edelman ma żonkile, ponieważ ktoś mu zawsze wtykał te żonkile. Kiedy ludzie przychodzili, chcieli się z nim przywitać, miały miejsce różne krótkie rozmowy - mówi Sawicka.

Papierowy symbol w rocznicę wybuchu powstania

Ten znak pamięci stał się elementem społeczno-edukacyjnej akcji Żonkile. Ale do tego, żeby mieszkańcy Warszawy 19 kwietnia - w 81. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim - mogli przypiąć ten papierowy symbol - potrzebna jest pomoc wolontariuszy. Obecnie poszukuje ich Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. - Bycie wolontariuszem to jest nie tylko wręczanie żonkili, ale to jest też informowanie przechodniów, że tego dnia jest rocznica wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim - mówi Zofia Bojańczyk z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.