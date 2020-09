Sejm przyjął poprawki do ustawy o odszkodowaniach dla ofiar reprywatyzacji

Usprawnienie wypłat odszkodowań lokatorom poszkodowanych w wyniku reprywatyzacji oraz zakaz reprywatyzacji budynków z lokatorami - to główne zapisy ustawy przyjętej w czwartek przez Sejm. Teraz ustawa trafi na biurko prezydenta.

W czwartek wieczorem Sejm przyjął część senackich poprawek do ustawy. Oprócz zmian redakcyjno-doprecyzowujących posłowie poparli poprawkę, która stanowi, że na postanowienie w przedmiocie umorzonego z mocy prawa postępowania nie powinno przysługiwać zażalenie. Przyjęto także poprawkę, zgodnie z którą prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia może przejść na następców prawnych uprawnionego, który zmarł. Wśród odrzuconych poprawek znalazły się zapisy, które zakładały zawężenie katalogu przesłanek uniemożliwiających reprywatyzację. Odrzucono także poprawkę umożliwiającą lokatorom bycie stroną w postępowaniu przed komisją weryfikacyjną. Mimo pozytywnej rekomendacji komisji sprawiedliwości posłowie odrzucili poprawkę, która określa podstawy do umorzenia postępowania dekretowego w części, jeżeli nie jest możliwe ustalenie stron postępowania lub ich adresów, a także poprawkę nakładającą na Skarb Państwa obowiązek odszkodowawczy za skutki wywłaszczeń.