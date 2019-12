"Nieodwracalne skutki prawne". Komisja Kalety wydała 11 decyzji o odszkodowaniach

Komisja weryfikacyjna zebrała się we wtorek na posiedzeniu niejawnym, na którym rozpatrywana była sprawa reprywatyzacji nieruchomości położonej przy Dąbrowskiego 18 w Warszawie.

Nieodwracalne skutki prawne

Jak poinformował szef komisji Sebastian Kaleta podczas konferencji prasowej, komisja orzekła, że decyzja prezydenta Warszawy została wydana z naruszeniem prawa, doszło do skutków rażąco sprzecznych z interesem społecznym. Ale, zaznaczył, doszło do nieodwracalnych skutków prawnych - do sprzedaży całości udziałów przysługujących beneficjentom decyzji reprywatyzacyjnej na rzecz osób trzecich, więc komisja nie mogła decyzji tej uchylić.