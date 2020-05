Za oknem młoty pneumatyczne. Ruszyli z remontem mimo pandemii. "Nie słyszę, jest hałas"

Beata, mieszkanka osiedla: – Większość z nas pracuje zdalnie. Cześć dzieci za chwilę, bo za dwa tygodnie, ma egzamin ósmoklasisty, część osób prowadzi zajęcia on-line, część ma szkolenia on-line. Nie ma mowy, żeby w huku młotów pneumatycznych takie zajęcia odbywać, przecież to nawet siebie nie słychać.

Zablokowali wjazd ciężarówek

Mieszkańcy postanowili interweniować, bo choć przyznają, że sami postulowali remont balkonów, to robili to przed wybuchem pandemii.

Agnieszka, mieszkanka osiedla: - W obliczy epidemii nie doszło do spotkania obligatoryjnego wspólnoty. Zarząd opierał się na uchwałach z poprzedniego roku, dotyczących gotowości mieszkańców do remontu. Ta gotowość oczywiście była, bo remont na naszym osiedlu jest potrzebny, ale ponieważ nie zostało zorganizowane spotkanie, nawet on-line, sprawozdanie, na którym moglibyśmy się wypowiedzieć, to koniec końców zostaliśmy postawieni przed faktem dokonanym.