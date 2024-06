Potrącenie na torach, pociągi opóźnione

Do zdarzenia doszło przy ulicy Cyrulików.

Utrudnienia

"Pociągi SKM linii S2 w obu kierunkach mogą być opóźnione do około 45 minut. Ponadto, pociąg SKM linii S2: - nr 99432/3 ze stacji Warszawa Lotnisko Chopina (odjazd o godz. 13:52) do stacji Sulejówek Miłosna został odwołany na odcinku Warszawa Wschodnia - Sulejówek Miłosna, - nr 99542/3 ze stacji Sulejówek Miłosna (odjazd o godz. 15:09) do stacji Warszawa Lotnisko Chopina został odwołany na odcinku Sulejówek Miłosna - Warszawa Wschodnia" - opisano utrudnienia.