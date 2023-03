Rusza rekrutacja do miejskich przedszkoli

Od wtorku, 7 marca można, składać wnioski o przyjęcie dzieci do stołecznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Nabór będzie prowadzony z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji.

Jak informuje Biuro Edukacji stołecznego ratusza, w postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci urodzone w latach 2017-2020 (tj. dzieci 3-, 4-, 5- i 6-letnie) oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym, mieszkające w Warszawie. Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2017 r.) muszą odbyć roczne przygotowanie w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Na wniosek rodziców, dziecko sześcioletnie może rozpocząć również naukę w klasie I.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola można złożyć na trzy sposoby: wypełnić w elektronicznym systemie i podpisać profilem zaufanym; wypełnić w elektronicznym systemie, wydrukować i dostarczyć do placówki pierwszego wyboru; wypełnić odręcznie papierowy wniosek i dostarczyć do placówki pierwszego wyboru.

Kryteria przyjęcia do przedszkoli

Stołeczny ratusz przypomina, że w postępowaniu rekrutacyjnym do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024, obowiązują kryteria ustawowe oraz samorządowe. W przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe (pierwszy etap), a następnie kryteria samorządowe (drugi etap). Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.

Kryteria ustawowe mają jednakową wartość. Na potrzeby rekrutacji elektronicznej każdemu z tych kryteriów nadano wartość 260 pkt. Są to: wielodzietność rodziny kandydata (troje lub więcej dzieci), niepełnosprawność: kandydata, jednego lub obojga rodziców kandydata lub rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria samorządowe:

- dziecko sześcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dziecko pięcioletnie i dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym, ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania – 130 pkt; - dziecko, którego rodzic/opiekun prawny albo rodzice/opiekunowie prawni mieszkają w m.st. Warszawie i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy – 64 pkt; - dziecko poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub dziecko, które ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2172 z późn. zm.) – 32 pkt; - dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko – 24 pkt; - dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu lub szkole podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie – 8 pkt.

Wnioski należy składać razem z dokumentami i oświadczeniami, potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne lub zdjęciami/skanami tych dokumentów w przypadku drogi elektronicznej.

Oświadczenia muszą zawierać klauzulę: "świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Lista potrzebnych dokumentów znajduje się w zakładce "Kryteria rekrutacji" na stronie: edukacja.um.warszawa.pl/przedszkola.

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli

Oferta przedszkoli i szkół podstawowych zostanie udostępniona w systemie rekrutacji 7 marca o godzinie 13. Od tego momentu do 22 marca do godz. 20 rodzice wypełniają i zapisują wniosek w systemie. Po zakończeniu tego etapu nie będzie możliwa edycja wniosku.

Do 23 marca do godz. 16 jest czas na złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Wniosek podpisany profilem zaufanym i dokumenty/oświadczenia potwierdzające kryteria, rodzice przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji lub wersję papierową wniosku wraz z załącznikami składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

Co ważne, kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.

Natomiast kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi 26 kwietnia o godz. 13. Do 5 maja do godz. 10 należy potwierdzić wolę zapisu dziecka do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane.

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych nastąpi 8 maja o godz. 13.

W terminie 3 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. W terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

15 czerwca w systemie rekrutacyjnym pojawi się informacja o wolnych miejscach. Do 20 czerwca rodzice znów mogą wypełnić wniosek o przyjęcie. 28 czerwca po raz kolejny publikowane są listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane musi nastąpić do 30 czerwca go godz. 16. 3 lipca opublikowana zostanie lista przyjętych i nieprzyjętych. Tego dnia rozpocznie się kolejna procedura odwoławcza. Natomiast 31 sierpnia w systemie rekrutacyjnym zostanie opublikowany wykaz wolnych miejsc.

Autor:dg/b

Źródło: tvnwarszawa.pl