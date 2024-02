Kto zaprojektuje metro na Gocław? Była jedna oferta

Osiem kilometrów

Projekt i co dalej?

Czwarta linia metra

Według prognoz więcej pasażerów wozić będzie linia czwarta, równoległa do przeciążonej pierwszej. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski jest przekonany do przyjętej kolejności realizacji inwestycji. Tłumaczył to podczas ostatniego spotkania z mieszkańcami na Żoliborzu. - Według naszych danych trzecia linia jest bardziej potrzebna, mimo że docelowo to czwarta linia ma przewozić większą liczbę pasażerów. Ale to się stanie dopiero, jak będziemy mieli wybudowaną trzecią linię, wraz z istniejącymi pierwszą i drugą. Linie metra działają jak naczynia połączone. Wszystkie nasze analizy pokazują, że najpierw powinniśmy wybudować trzecią. Ale wsłuchując się w różne głosy, prowadzimy te procesy niemalże równolegle - tłumaczył Trzaskowski. O środkach na budowę czwartej linii zdecyduje Rada Warszawy – prawdopodobnie już w marcu.