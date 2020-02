Ratusz chwali się wybudowanymi stacjami metra

"Płocka, Młynów, Księcia Janusza – 3 kolejne stacje zachodniego odcinka Metro Warszawskie są już wybudowane! Robimy wszystko, żeby już od kwietnia mieszkańcy tych okolic Miejska Wola mogli dojeżdżać do centrum Miasto Stołeczne Warszawa podziemną koleją" – napisał w mediach społecznościowych prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

Urzędnicy dążą do tego, by pociągi dojechały do stacji Księcia Janusza 4 kwietnia, na trzy dni przed 25. rocznicą uruchomienia I linii.