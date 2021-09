Zderzenie czterech aut na trasie S8 w Raszynie. Kobieta w ciąży trafiła do szpitala

Do zderzenia doszło około godziny 15.30 na odcinku trasy S8 pomiędzy węzłami Janki i Opacz. - Zderzyły się dwa samochody osobowe i jeden ciężarowy. Na skutek tego zdarzenia została poszkodowana kobieta ciężarna, która trafiła pod opiekę służby medycznej - poinformował Karol Kroć z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie.

Jak dodał, na miejscu zdarzenia trwają działania służb. - Początkowo zaalarmowanych zostało dużo jednostek straży pożarnej, ponieważ do zderzenia doszło na pograniczu rejonów operacyjnych z Miasta Stołecznego Warszawy i powiatu pruszkowskiego. Obecnie wracają one do bazy, a na miejscu pozostaje jeden zastęp, celem zabezpieczenia - wyjaśnił.