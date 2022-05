Uderzył w płot, wpadł do ogrodu i zatrzymał się przed tarasem

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w sobotnie popołudnie w Raszynie przy ulicy Pruszkowskiej. Dowiedział się o nim reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz, który rozmawiał z panem Piotrem - właścicielem posesji, na którą wjechał rozpędzony volkswagen. - Właściciel posesji dowiedział się o zdarzeniu od sąsiadów, bo w tym czasie jego ani jego rodziny nie było w domu - mówi nasz reporter.

Kierowca był trzeźwy

Ulica Pruszkowska w Raszynie znajduje się pomiędzy zabudową jednorodzinną. - Jak twierdzi pan Piotr, na Pruszkowskiej regularnie dochodzi do przekraczania prędkości, a nawet wyścigów. Wraz z sąsiadami zwrócili się do władz powiatowych o zamontowanie progów zwalniających. Ale od urzędników usłyszeli, że nie ma takiej potrzeby. Liczy, że teraz się to zmieni i na ulicy zostaną wprowadzone ograniczenia - dodał reporter tvnwarszawa.pl.