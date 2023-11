Sesja policjantów na polu marihuany. Fotki zrobili, rośliny zniknęły

Do zdarzenia doszło w sierpniu tego roku w Raszynie. Informacje i zdjęcie otrzymaliśmy na Kontakt 24. - Dwóch funkcjonariuszy znalazło pole z marihuaną. To nie było małe poletko, miało kilkadziesiąt metrów kwadratowych powiedział nasz informator. Jak przekazał, komendant był o tym informowany na bieżąco, ale nie wpłynęło w tej sprawie żadne oficjalne zawiadomienie. - Po dwóch dniach od znalezienia pola okazało się, że ktoś zerwał rośliny - przekazał. - Żaden z funkcjonariuszy nie poniósł konsekwencji. W dniu, w którym znaleźli pole, robili sobie wiele mało śmiesznych zdjęć i filmów - dodał.

"Trwają czynności wyjaśniające"

W policji potwierdziliśmy, że osoby na zdjęciach to policjanci z Raszyna. "Po otrzymaniu zapytania Komendant Powiatowy Policji w Pruszkowie skierował (je-red.) do komisariatu policjantów z Zespołu Kontroli KPP w Pruszkowie. Obecnie trwają czynności wyjaśniające" - przekazała nam Edyta Bednarczyk, zastępczyni oficera prasowego KPP w Pruszkowie.

To nie pierwszy raz, kiedy docierają do nas informacje o nieprawidłowościach na komisariacie w Raszynie. W ubiegłym roku opisywaliśmy incydent z udziałem wicekomendantki. Z redakcją Kontaktu 24 skontaktował się wówczas mężczyzna, który przekazał, że policjantka piastująca wysokie stanowisko w komisariacie w Raszynie miała usłyszeć prokuratorski zarzut z art. 231 par. 1 Kodeksu karnego, dotyczy on nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza. Mimo to, jak przekazał czytelnik, dalej ma pełnić swoją funkcję.