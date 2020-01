Wypadek w Raszynie. Auto uderzyło w zabytkowy budynek

Do wypadku doszło na wysokości alei Krakowskiej 7 w Raszynie. Na miejscu pracują straż pożarna i policja. - Do wypadku miało dojść z winy kierowcy, który zajechał drogę dwóm pozostałym, ale trzeciego auta nie ma na miejscu - relacjonuje Artur Węgrzynowicz z tvnwarszawa.pl, który rozmawiał ze świadkami. - Jedna osoba została przewieziona do szpitala - dodaje.