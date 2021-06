Rajd Polski skończy się na Karowej. Bez publiczności, ale z utrudnieniami. Będą odholowywać auta

Podczas tegorocznego rajdu, z powodu obostrzeń związanych z pandemią, nie będzie wyznaczonych stref kibica przy Karowej. W nocy z soboty 19 czerwca na niedzielę 20 czerwca wprowadzone zostaną za to zmiany w organizacji ruchu.

"Zamknięta zostanie ulica Karowa na odcinku od Krakowskiego Przedmieścia do ulicy Dobrej oraz ulice: Furmańska, Browarna i Gęsta" - poinformował stołeczny ratusz. Ulica Wiślana stanie się dwukierunkowa. Objazd zamkniętego obszaru zostanie poprowadzony ulicami Leszczyńską, Dobrą i Karową do Wybrzeża Kościuszkowskiego. Dobra będzie otwarta dla ruchu również na odcinku pomiędzy Karową a Bednarską. Możliwy będzie dojazd Leszczyńską do Oboźnej. "Należy jednak pamiętać o ograniczeniach w ruchu wynikających z weekendowej zamiany Krakowskiego Przedmieścia w deptak" - przypomina stołeczny ratusz.