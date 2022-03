Trzaskowski o pomocy dla uchodźców: w środku nocy dzwoniłem i prosiłem "przyślijcie autobusy"

Prezydent Trzaskowski mówił w "Faktach po Faktach", że po sobotniej wizycie Joe Bidena w stolicy i rozmowie na Stadionie Narodowym, cieszy go obietnica, że Stany Zjednoczone pomogą w systemie relokacji uchodźców, a także wesprą Polskę i inne kraje finansowo. Jak przypomniał, prosił prezydenta USA, by ta pomoc nie trafiała tylko do rządu centralnego, ale też bezpośrednio do uchodźców, organizacji pozarządowych i samorządów.