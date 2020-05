Trzaskowski kandydatem na prezydenta Polski. Co będzie z Warszawą, jeśli wygra?

Jeśli jednak wygra, to w momencie zaprzysiężenia na nową funkcję, przestanie być prezydentem Warszawy. Wynika to przede wszystkim z Konstytucji RP, która głosi, że "prezydent Rzeczypospolitej nie może piastować żadnego innego urzędu ani pełnić żadnej funkcji publicznej, z wyjątkiem tych, które są związane ze sprawowanym urzędem".

90 dni na wybór nowego prezydenta

W takiej sytuacji premier zarządza przedterminowe wybory prezydenta miasta, wydając stosowne rozporządzenie. Wybory powinny zostać ogłoszone i przeprowadzone w ciągu 90 dni od wygaśnięcia mandatu. Określa to artykuł 26 ordynacji wyborczej do rad gmin, powiatów i sejmików, który stosowany jest także w przypadku wyborów bezpośrednich wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Będzie komisarz

Poprzedni komisarz? Po wyborze Kaczyńskiego

W ciągu 20 ostatnich lat Warszawa miała dwóch komisarzy. W lutym 2006 roku premier Kazimierz Marcinkiewicz wyznaczył na to stanowisko Mirosława Kochalskiego, pełniącego wcześniej funkcję sekretarza miasta. Było to konieczne po tym, jak ówczesny prezydent miasta Lech Kaczyński został wybrany na prezydenta kraju.

Cztery miesiące później kolejnym komisarzem został sam Marcinkiewicz. Wyznaczył go na to stanowisko... premier Jarosław Kaczyński. Twierdził, że objęcie przez Marcinkiewicza tej funkcji otwiera drogę do jego zwycięstwa w jesiennych wyborach w stolicy. Marcinkiewicz wyborów jednak nie wygrał. W pierwszej turze otrzymał najwięcej głosów (prawie 39 procent), ale w drugiej pokonała go Hanna Gronkiewicz-Waltz, zdobywając w listopadzie 2006 roku poparcie 53 proc. głosujących.