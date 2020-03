Usłyszał zarzuty znęcania się nad chomikami. "Zwierzęta były zmarznięte"

Zeznał, że chomiki powierzyły mu na bazarze nieznane osoby. A on położył je pod bramą, bo myślał, że ktoś się nimi zaopiekuje. Mężczyzna usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzętami.

"Zwierzęta były zmarznięte, nie miały wody, akwarium było bardzo zaniedbane i zabrudzone, a do jedzenia miały skórki z jabłka i chleba" – opisują w komunikacie prasowym policjanci.

Nie mógł ich porzucić

Dzielnicowy zaopiekował się zwierzętami i zabrał je do sklepu zoologicznego. Tam jedna z kobiet przeniosła chomiki do czystego terrarium. Zwierzęta zostały też nakarmione i napojone. I kiedy były już bezpieczne, dzielnicowy zaczął ustalać, kto nad chomikami się znęcał. Trop wiódł do 59-latka, który początkowo został przesłuchany w charakterze świadka.