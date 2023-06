W kolektorze ściekowym znaleziono ciało noworodka. Są wyniki sekcji zwłok

Noworodek, którego ciało odnaleziono w majówkę w kolektorze ściekowym, prawdopodobnie urodził się martwy, jako wcześniak - wynika z sekcji zwłok. Prokuratura wciąż sprawdza, co się wydarzyło w Radzyminie.

Dodała, że prokuratura wystąpiła do wodociągów o mapę sieci, w której znaleziono ciało, co pozwoliłoby na ustalenie, w którym miejscu noworodek został wrzucony do kolektora.