Szpital wykazał wolne łóżka dla chorych na COVID-19. W krótkim czasie przyjechało siedem karetek

Szpital w Radzyminie deklarował we wtorek po południu wolne miejsca dla chorych na COVID-19. W krótkim czasie ustawiła się przed nim kolejka siedmiu karetek, pośród nich były także zespoły ze stolicy. Dyrekcja placówki zapewnia, że wszyscy pacjenci zostali przyjęci, ale tym samym wyczerpała się pula wolnych łóżek covidowych.

We wtorek po południu do Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Radzyminie przyjechało siedem ambulansów. Pośród nich były między innymi zespoły z Warszawy i okolicznych miejscowości. Z relacji ratowników wynika, że karetki zostały tam skierowane, ponieważ szpital wykazywał wciąż wolne miejsca dla chorych na COVID-19. Okazało się, że pojawienie się kilku załóg nie było jedynym powodem wydłużenia czasu oczekiwania przed szpitalem. - Otrzymaliśmy informację z izby przyjęć, że trwa tam trudna akcja ratunkowa i to spowodowało, że inni pacjenci musieli zaczekać na przyjęcie - powiedział nam jeden z ratowników.