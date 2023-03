Samochód jechał pod prąd na trasie szybkiego ruchu. Jedna osoba zginęła, dwie zostały ranne

W nocy na trasie S8 doszło do czołowego zderzenia dwóch aut osobowych. Trzy osoby zostały zabrane do szpitala. Jedna z nich zmarła. Policja pod nadzorem prokuratury ustala szczegółowe okoliczności wypadku.

Do zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę na trasie S8 w okolicach Radzymina - Zgłoszenie o wypadku na trasie S8 otrzymaliśmy około godziny 2.45. Ze wstępnych ustaleń wynika, że doszło do czołowego zderzenia dwóch aut osobowych marki Kia i Volkswagen. W zdarzeniu poszkodowane zostały trzy osoby. Kierującego kią do szpitala zabrał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Do szpitala trafiły również dwie osoby z volkswagena - poinformował Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.