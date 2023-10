Zostawił sześć kotów w mieszkaniu. Bez wody, jedzenia, wentylacji. Na dziewięć miesięcy

Do sądu trafił akt oskarżenia dotyczący znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad sześcioma kotami. Sprawa dotyczy mężczyzny, który w wynajmowanym mieszkaniu zostawił zwierzęta bez opieki i żywności. Rozkładające się zwłoki odkryto po dziewięciu miesiącach.

Jak poinformowała we wtorek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Radomiu prokurator Agnieszka Borkowska, mężczyzna usłyszał zarzut znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad sześcioma kotami.

- 44-latek zostawił zwierzęta w niewłaściwych warunkach bytowania poprzez ich uwięzienie w mieszkaniu przy braku wentylacji, systematycznej opieki, bez dostępu do pokarmu oraz wody – powiedziała prokurator. Zarzut dotyczy okresu od września 2022 r. do czerwca 2023 r. Mężczyźnie grozi do pięciu lat więzienia.