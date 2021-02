Szpital w Radomiu "na granicy wytrzymałości". Wojewoda: to wina złej organizacji pracy

W drugim co do wielkości mieście na Mazowszu - Radomiu działa tylko jeden SOR, w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym przy ulicy Aleksandrowicza. Lekarze pracujący w placówce oraz jej zarząd alarmują, że sytuacja na oddziale staje się dramatyczna: brakuje personelu, a pacjenci nie mają zapewnionej właściwej opieki . Prezes zarządu szpitala Tomasz Skura przekazał, że wielokrotnie informował o sytuacji na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym służby wojewody mazowieckiego, jednak - jak zaznaczył - nie doczekał się odpowiedzi.

"To jedyny szpital, który ma takie problemy"

- Za organizację pracy, za zatrudnianie kadry odpowiada kierownictwo placówki. Z tego co wiemy, jest to praktycznie jedyny szpital, który ma takie problemy w województwie mazowieckim. Oczywiście wszyscy jesteśmy obciążeni sytuacją epidemiczną, natomiast szpitale potrafią sobie radzić z tymi problemami - stwierdziła rzeczniczka wojewody mazowieckiego Ewa Filipowicz.

Pozew przeciwko szpitalowi

Jak przekazał reporter TVN24 Piotr Borowski, do problemów szpitala doszedł kolejny – zawiadomienie do prokuratury złożone przez kobietę, której matka miała zarazić się koronawirusem w tej placówce. Pacjentka zmarła. Podczas konferencji prasowej, zwołanej w środę, córka zmarłej powiedziała, że w szpitalu nie wdrożono odpowiednich procedur.

Do zarzutów odniósł się Łukasz Skrzeczyński, wiceprezes zarządu szpitala. - Faktem jest to, że odpowiedzialność za wypisywanie ze szpitala pacjentów ciąży na lekarzu. On, według swojej wiedzy, kieruje takie osoby, czy to do szpitala zakaźnego, czy kieruje ją na izolację domową. Taką decyzję lekarz naszego szpitala podjął - powiedział.