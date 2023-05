W Radomiu zbudują peron, który ułatwi dotarcie do lotniska. Co z linią kolejową do Modlina?

Nowy przystanek w 2025 roku

- Lepsze dojazdy do pracy i do szkoły, większa dostępność do pociągów to efekty inwestycji, które zostały zrealizowane na linii Radom – Warszawa. Nowy przystanek Radom Wschodni będzie także dodatkowym ułatwieniem dla tych, którzy zdecydują się na lot z nowego lotniska w Radomiu – powiedział cytowany w komunikacie Piotr Majerczak, dyrektor ds. utrzymania infrastruktury w PKP PLK.