Organizował zbiórki na leczenie dzieci. Prokuratura: zdefraudował 20 milionów złotych

Kilkudziesięciu policjantów z Mazowsza i Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego weszło jednocześnie do siedzib i mieszkań prezesa fundacji charytatywnej. Prokuratura ustaliła że pieniądze zbierane na leczenie dzieci, trafiały do kieszenie prezesa. Za poszkodowanych śledczy uznali ponad pół miliona darczyńców.

Jarosław Ś. został zatrzymany we wtorek 24 października, podczas wspólnej akcji funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu i Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu. Ś. był prezesem fundacji charytatywnej i kilku spółek. Zdaniem śledczych, regularnie defraudował środki finansowe zbierane na pomoc chorym dzieciom.

- Wymienionemu zarzucono doprowadzenie 560 tysiąca osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 20,2 miliona złotych, jak również pranie brudnych pieniędzy, to jest udaremnianie lub znaczne utrudnianie stwierdzenia ich przestępczego pochodzenia. Ponadto podejrzany usłyszał zarzuty popełnienia przestępstw karnych skarbowych, mających na celu uszczuplenie należności publicznoprawnej z tytułu podatku VAT, w ramach różnych podmiotów gospodarczych w łącznej wysokości 7,3 miliona złotych - przekazała prok. Katarzyna Bylicka, rzeczniczka Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu.