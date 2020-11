Dla żartu zamknęli dwulatka w pralce i nagrali film. Sąd obniżył im kary. "Nie doszło do znęcania"

Wyrok dotyczy apelacji złożonych przez prokuraturę i obrońców. W ocenie Sądu Okręgowego w Radomiu, nie doszło do znęcania się mężczyzn nad dzieckiem, co zarzucała 24-latkowi i 20-latkowi prokuratura, i za co zostali skazani przez sąd pierwszej instancji. Sąd uznał natomiast, że oskarżeni winni są tego, że "działając wspólnie i w porozumieniu pozbawili dwuletniego Kacpra D. wolności, w ten sposób, że skrępowali jego ruchy i umieścili go w pralce automatycznej". Następnie - jak zaznaczył sąd - 24-letni Tomasz K. i 20-letni Adam B., przymykając drzwiczki pralki, przetrzymali dziecko w jej wnętrzu przez dziewięć sekund i w tym czasie nagrali z tego zdarzenia film telefonem komórkowym.